Аргентинский жених Лерчек высказался о ее беременности

Аргентинский жених блогерши Лерчек танцор Луис Сквиччиарини высказался о ее беременности. Новым постом тренер по танцам поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни», — сказал он.

Мужчина добавил, что всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, однако теперь уверен, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему поддерживает человека.

Сквиччиарини выразил благодарность Лерчек и ее семье и назвал своей главной задачей сейчас быть опорой и защитой для них. Он пообещал сделать все возможное, чтобы их семья была наполнена любовью, заботой и счастьем.

Блогер Лерчек не может выйти замуж и сделать скрининг из-за домашнего ареста

Также мама Валерии Эльвира также поблагодарила подписчиков дочери за поддержку, в том числе материальную, и подтвердила, что Луис помогает семье материально и финансово.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.