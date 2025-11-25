Певцу Леше Свику запретили выезд из страны из-за долгов по алиментам. Об этом Super.ru сообщила бывшая возлюбленная музыканта Екатерина Лукьянова.

© Passion.ru

В ноябре экс-девушка Свика рассказала, что суд официально признал артиста отцом ее четырехлетней дочери. Произошло это в его день рождения. Адвокат Леши делился, что он уже давно исправно платит алименты. Однако, как утверждает Екатерина, это неправда. По ее словам, юрист певца просто пытается обелить его имя.

«С августа Алексей ничего не платит. Первый Лешин долг нам со Стефанией пришел в конце сентября. И Свик — не выездной. Платил бы добровольно, то, наверное, запрет бы на выезд не стоял», - заявила Лукьянова.

Девушка также рассказала, что адвокаты Свика пытались заключить с ней сделку. Ей якобы предлагали, чтобы музыкант признал ребенка в обмен на ее молчание. Однако Екатерина отказалась.

«В общем, шантаж и угрозы еще были, но суд не обманешь. Адвокаты знали, все Лешино окружение, все знали [что Свик — отец Стефании]», - поделилась Лукьянова.

Ранее Леша Свик рассказал о мечте спеть с Бастой.