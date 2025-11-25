Слишком много тратила: бывший муж Оксаны Воеводиной избавился от новой возлюбленной

Бывший король Малайзии, который ранее строил семью с «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, вновь оказался в центре скандала. На этот раз султан Келантана Мухаммад V провернул практически ту же схему с американкой Бриттани Портер. Об этом сообщает Lenta.ru.

Роман 30-летней девушки и 56-летнего правителя развивался стремительно. Бывший король не скупился на дорогие подарки и практически сразу сделал Портер предложение, подарив ей голубой бриллиант. Вскоре девушка прошла религиозную церемонию никах и стала официальной женой Мухаммада V. При этом Бриттани утверждает, что до конца не понимала всей серьезности происходящего. На тот момент Портер была уверена, что настоящую свадьбу они сыграют в январе 2025 года.

Вскоре в семье начались первые ссоры. Девушка тратила сотни тысяч долларов на дорогие покупки, а султан позже высказывал ей свое недовольство аппетитами молодой супруги. Портер утверждает, что Мухаммада V не переносил конфликтов и все претензии высказывал ей в мессенджере в письменной форме. Кроме того, бывший король настаивал на рождении наследника.

В июле 2025 года Бриттани забеременела, но вскоре потеряла ребенка. Чтобы отвлечься от потери, американка улетела в США для встречи с организатором свадеб знаменитостей Минди Вайс. Вскоре она заметила, что супруг стал реже отвечать ей на сообщения. После того как Бриттани вернулась в Малайзию Мухаммад V пропал, а его охрана перестала пускать ее во дворец. Позже экс-король сообщил подруге Портер, что у них ничего не получится, и заблокировал супругу в социальных сетях.

Несмотря на непростую ситуацию с разводом, американка не унывает и раздает интервью бульварным СМИ под псевдонимом Брук Линн. Также девушка начала вести блог, где рассказывает о своей жизни с султаном. Помимо прочего, Портер решила начать карьеру певицы и уже анонсировала дебютный видеоклип.

Как выглядит новая супруга бывшего мужа Оксаны Воеводиной — в галерее «Рамблера».