Стало известно, где скрывается от следствия продюсер Андрей Разин

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, скрывается от следствия в Соединенных Штатах Америки и не собирается возвращаться в Россию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Несмотря на то, что у Разина помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики, фигурант дела о мошенничестве скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по результатам экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела в отношении Разина, материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем эта сумма пока не окончательная и может измениться к концу следствия, уточняли ТАСС правоохранители. Официальными комментариями обвиняемого или его представителей ТАСС не располагает.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Разин объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, уголовное дело в отношении продюсера было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова поэта признана по уголовному делу потерпевшей стороной.

Разину грозит до десяти лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений.