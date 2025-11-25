На днях появилась информация, что Андрея Разина объявили в розыск за мошенничество. Следствие предъявило продюсеру заочное обвинение за аферу на 500 миллионов рублей, связанную с творчеством группы "Ласковый май".

До недавнего времени Разин находился в США, однако теперь стало известно, что он в Турции. Об этом сообщил сам продюсер, который вышел на связь в своих соцсетях и прокомментировал информацию о розыске. По его словам, он взят под государственную защиту. Более того, якобы в Турции возбудили уголовное дело и объявили в розыск "инициаторов" его преследования.

Андрей Разин заявил, что в Турции собираются задержать вдов Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова, а также одного адвоката. Более того, уверяет продюсер, что "турецкая сторона" перехватила разговоры "участников заговора" против него.

"На них возбудили уголовное дело. Также и их подельник, который все это спровоцировал, все это оплатил. Дабы скрыть следы убийства и Сергея Кузнецова, и Юрия Шатунова. Юрия Шатунова они вообще сожгли. Есть перехваченный разговор", - приводит слова Разина "КП-Ставрополь".

Что касается розыска, то, утверждает продюсер, его юристы уже несколько недель пытаются обжаловать это "липовое" постановление.