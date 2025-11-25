Никита Турчин за кулисами вызвал скорую для Оксаны Мажулис

Выступление Оксаны Мажулис на музыкальной премии завершилось настоящим шоком для зрителей и организаторов. Певица исполнила песню «На линии сердца» в белоснежном платье, но к концу номера оказалась вся в «крови».

© Соцсети

Шоумен и экстрасенс Никита Турчин, наблюдавший за выступлением из-за кулис, не на шутку всполошился. Не дожидаясь развязки, он успел набрать «01» и вызвать неотложку.

— Я вызвал карету скорой помощи, — сообщил Никита со сцены, подойдя к артистке.

К счастью, тревога оказалась ложной. В руке у Оксаны был флакон с красной краской, которую она и выдавила на себя во время исполнения песни в рамках сценического образа. Турчину пришлось срочно перезвонить и отменить вызов.

— Хорошо, что всё хорошо заканчивается, — прокомментировал он с едва натянутой улыбкой.

Интересно, что несмотря на присутствие на церемонии таких звёзд, как Дима Билан, Люся Чеботина и Джиган, именно Оксане Мажулис в тот вечер единственной вручили цветы.

Её творческий путь сложно назвать обычным. 25 лет назад обладательница титула «Миссис Россия-2000» и не помышляла о карьере певицы. После переезда в Монако она познакомилась с итальянским режиссёром Стефано де Лорто, который предложил ей сниматься в кино. Затем композитор и продюсер Мауро Паулоцци, работавший с Лучано Паваротти, Анни Леннокс и Тото Кутуньо, разглядел в Мажулис вокальный талант. Так модели удалось построить успешную музыкальную карьеру.

В начале 2025 года артистка вернулась в Москву на постоянное место жительства, чтобы продолжить своё музыкальное развитие уже на родине.