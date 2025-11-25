Представитель Птахи прокомментировал сообщения об аресте квартиры рэпера

Информация об аресте квартиры рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев), которая на днях активно распространялась в СМИ, оказалась недостоверной. PR-директор артиста Марина в разговоре с редакцией 360.ru категорично опровергла данные о наложении ареста на недвижимость из-за многолетней неуплаты коммунальных услуг.

«Это не так», — заявила она.

При этом представительница не стала отрицать факт возникновения задолженности, но объяснила его сугубо бытовой причиной, далёкой от злостного уклонения. По её словам, музыкант попросту забывал вносить платёж за жильё.

В противовес скандальным новостям, Марина акцентировала внимание на профессиональной активности рэпера. В ближайших творческих планах Птахи — сразу два важных проекта: в ближайшее время состоится релиз трека, написанного на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, а также ведутся активные работы над подготовкой нового альбома.

Стоит отметить, что ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что квартира Нуриева в Басманном переулке была арестована после восьми лет неуплаты коммунальных услуг, а общая сумма долга составляла около 372 тысяч рублей. В том же сообщении упоминалось о 179 неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.