«Многие были потрясены»: выяснилось отношение Пугачевой к Нонне Мордюковой

Нонне Мордюковой сегодня могло бы исполниться сто лет. Звезда советского кино ушла от нас семнадцать лет назад. Близкий друг Нонны Викторовны, певец Юлиан говорит: актрису любили не только коллеги по цеху, но и эстрадные знаменитости. Например, Алла Пугачева. Оказывается, беглая Примадонна при жизни Мордюковой ею восхищалась, что для многих было удивлением.

- Алла очень любила Нонну, это правда, - говорит Юлиан. – Когда происходили какие-то премьеры фильмов с участием Нонны, Пугачева всегда приезжала, поздравляла, смотрела картину. При этом сидела рядом с ней. И, кстати, Мордюкова Аллу тоже очень любила. Нонна вообще любила все талантливое. Она могла смотреть телевизор, увидеть, как кто-то поет и влюбиться в исполнителя.

Многие из тех, кто наблюдал за теплым общением Пугачевой и Мордюковой, были потрясены. В те годы считалось, что Алла ревностно относилась к успеху других женщин. Мол, именно поэтому в окружении сбежавшей Примадонны в основном были только мужчины.

- Я помню, когда вышел фильм «Мама»: там Нонна Викторовна сыграла одну из своих последних ролей, - говорит Юлиан. – По случаю выхода картины устроили шумную презентацию. Алла приехала, потом осталась на банкет. И мы фактически до утра сидели все вместе и разговаривали: Мордюкова, я и Пугачева. Нонна была счастлива.