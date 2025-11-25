Доход от бизнеса, долги и мнение о спецоперации: где сейчас Михаил Пореченков

Народный артист РФ Михаил Пореченков получил свою первую популярность благодаря кино, однако позднее раскрылся как телеведущий. News.ru рассказал, как живет актер, что известно о его семье и мнении об СВО.

Бизнес и долги

По информации Telegram-канала «Звездач», Пореченков стал успешным ресторатором. Ему принадлежит доля в 40% в компании «Омега-интернешенл», которая занимается ресторанной деятельности и услугами по доставке продуктов. Офис, судя по юридическим документам, расположен в самом центре Москвы — на Пятницкой улице. Общая выручка предприятия составила 56 млн рублей, из которых 25 млн принадлежит телеведущему

При этом в октябре портал Postnews писал, что у народного артиста есть долг перед ФНС на сумму 622 тысячи рублей. Задолженность образовалась из-за непогашенных выплат по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — через ИП Пореченков оказывает услуги по производству кинофильмов и телепрограмм.

Также в сентябре 2024 года Mash заявил, что на Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора. Он вовремя не оплатил квитанции в двух столичных квартирах в Шмитовском проезде, задолжав 6599 рублей.

Жены и дети

Впервые Пореченков женился на переводчице по имени Екатерина — в 1998 году у них родилась дочь Варвара, однако брак быстро распался. В 1999 году актер познакомился с художницей Ольгой — спустя год пара поженилась. У них родились сыновья Михаил, Петр и дочь Мария.

«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — признавался актер.

Отметим, что у Пореченкова рождались дети и без брака. В студенческие годы он встречался с Ириной Любимцевой, которая родила ему в 1989 году сына Владимира.

Отношение к спецоперации

Пореченков активно поддерживает спецоперацию и часто посещает госпитали, чтобы навестить военнослужащих. Кроме того, он выражал желание отправиться на фронт добровольцем, но из-за возраста его не включили в воинский учет. Также телеведущий призывал всех артистов определиться со своим отношением к СВО.

«Отсидеться не получится. Я свою позицию озвучил. И эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил актер.

Недавно Пореченков заявил, что ежемесячно помогает российским бойцам через инициативную группу. Они снабжают военных едой, медикаментами и техникой.

«Что в моих силах, что я могу сделать, я обязательно делаю. У нас есть группа товарищей, которая ежемесячно это делает и отправляет бойцам все необходимое, в чем они нуждаются», — подчеркнул Пореченков.

Артист подчеркнул, что у него нет данных о нехватке продовольствия на конкретных участках фронта, но он пытается оказывать помощь в силу своих возможностей.