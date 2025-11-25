Популярный российский блогер повредил ноги на съемках телешоу

Популярный российски блогер Дмитрий Масленников рассказал, что повредил ноги на съемках своего YouTube-шоу «Экстремальные прятки». Об этом он написал в Telegram-канале.

Масленников объяснил, что во время съемок два часа бегал босиком, хотя у него есть плоскостопие.

«К концу съемки стопы болели невероятно сильно. Так, что я еле ходил», — вспомнил блогер.

Он подчеркнул, что на утро после съемок ему было трудно встать.

Блогер добавил, что обратился к врачу, который выписал ему необходимы препараты, однако боль не проходила. Масленников добавил, что ему приходилось принимать обезболивающие, чтобы он мог работать.

«Сегодня мы решили отменить все ближайшие съемки, чтобы ноги прошли и я мог нормально двигаться!» — заключил он.

Ранее Масленников рассказал, что его аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) взломали мошенники. Он призвал подписчиков не переводить деньги злоумышленникам.