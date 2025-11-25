Шаляпин высказался о расследовании убийства родственниц

Певец Прохор Шаляпин отказался комментировать расследование убийства тети и бабушки, которое случилось в 1996 году, подчеркнув, что это не тема для пиара. Его слова приводит News.ru.

«Никаких комментариев в данном случае [по поводу возобновления уголовного дела об убийстве тети и бабушки] я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара», — подчеркнул Шаляпин.

Ранее стало известно, что следователи возобновили расследование убийства родственницы певца Прохора Шаляпина. Поводом стало заявление артиста в эфире федерального телеканала о том, что было собрано недостаточно доказательств вины предполагаемого убийцы.

В совершении преступления подозревается задержанный в декабре 2020 года мужчина. Убийству предшествовала продажа квартиры, деньги от которой молодая женщина отдала на хранение своей матери, после смерти обеих они исчезли.