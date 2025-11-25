Григорий Лепс раскрыл детали предстоящей свадьбы с Авророй Кибой: подробности

Григорий Лепс поделился с журналистами подробностями предстоящей свадьбы с Авророй Кибой. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

© Соцсети

Музыкант сообщил, что церемония может пройти уже весной, хотя конкретные даты пока остаются в секрете. При этом артист подчеркнул, что не планирует устраивать грандиозное торжество.

«Думаю, что приглашены будут около пятидесяти-шестидесяти человек, не больше», — уточнил Лепс.

Артист с юмором озвучил необычную идею — провести торжество на Красной площади, разместив барную стойку возле Мавзолея. Также певец в шутливой форме заявил о намерении «отстреливать журналистов по периметру», намекая на закрытый формат праздника.

Напомним, что Григорий Лепс впервые представил публике свою избранницу Аврору Кибу на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Спустя несколько месяцев артист объявил её своей невестой. На данный момент девушке 19 лет, а певцу — 63 года. В начале ноября Аврора Киба обмолвилась о том, что планирует родить Лепсу наследника в следующем году.