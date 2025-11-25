Легенды рока «АукцЫон» вернулись спустя пять лет с новым альбомом

Новый альбом группы «АукцЫон» выходит спустя пять лет после предыдущего релиза «Мечты». Не такой уж большой перерыв для команды, не привыкшей торопиться, но декорации, в которых предлагается новая музыка, изменились за это время самым радикальным образом.

Впрочем, «АукцЫон» не из тех коллективов, что обращают внимание на декорации. С тех пор как Леонид Федоров еще школьником в 1978 году собрал группу, процессами в стране и мире рулили как умники и романтики, так и интриганы с бандитами. Что-то рушилось, создавалось, потом снова рушилось, но участники «АукцЫона» как будто изучали в основном себя, а не мироздание.

Под «участниками» подразумевается немалое количество музыкантов, которые приходили, уходили, иногда возвращались, оставались в друзьях, обижались, в общем, делали все, что положено в нервном творческом процессе. Леонид Федоров в статусе главного автора музыки долго стеснялся своего вокала и брал на помощь других, но со временем стал еще и голосом группы. С музыкой же все сложно до сих пор. Стиль этой команды довольно трудно уложить в четкое определение, альбомы совсем не одинаковые по звучанию, но что их объединяет, так это ощущение пульсирующей жизни.

Так было уже на первых альбомах вроде «Вернись в Сорренто» (практически домашняя запись, ждавшая полноценного издания больше чем через десять лет) или «Как Я Стал Предателем», ставшим началом того, что превратилось в некий музыкальный каркас группы — аранжировки, способные утопить мелодии, густые метафоры, веселье до слез, танцы до упаду.

Альбом «Птица» (1994) мог вытянуть «АукцЫон» в мейнстрим благодаря песне «Дорога», которую музыканты после долгих уговоров отдали в саундтрек фильма «Брат-2». Но мейнстрим это логика и понятная бизнес-схема, а для «АукцЫона» все логичное и понятное, видимо, жуткая тоска. Возможно, поэтому легенды местного рока, шаманы и кудесники по-прежнему ведут дела как андеграундная группа, записывая альбомы, которые нравятся им самим, и поэтому эти записи все еще полны жизни.

Свежий альбом «Сокровище» — двенадцатый в дискографии группы. Не слишком много для коллектива с более чем сорокалетней историей. Но если самих альбомов немного, то в них часто помещено гораздо больше, чем можно представить. В «Сокровище» восемь треков, но за сорок семь минут настроение песен словно катается на американских горках. От оптимистичных по-своему солнечных треков «Борода» и «Ты Сказала Мне» до тяжелых медитаций.

«Псалом 37» длится почти восемь минут, и это переложенная на джазовую импровизацию религиозная поэзия в переводе Анри Волохонского. Для современного стиля потребления музыки — прямо-таки бескомпромиссный вызов, но прослушать трек до конца вовсе не геройство, скорее приключение, к которому, по крайней мере, давние поклонники группы всегда готовы.

«Юрочка» перешагивает за девятиминутный хронометраж, хотя в треке всего четыре строчки. Композиция посвящена трубачу Юрию Парфенову, который, собственно, и написал всю инструментальную ее часть. Музыкант играл в «АукцЫоне» на постоянной основе с 2011 года, а до этого выступал с самыми известными джазовыми коллективами. Минувшим летом он ушел из жизни, успев закончить работу над альбомом. Конечно, это обстоятельство придает композиции определенный пафос, однако интересна она не только жизненной драмой. За девять минут погружения в джаз, в обрамлении звуков из, казалось бы, совершенно неподходящих стилей можно услышать глубину и несомненное очарование музыки, которая не гонится за статистикой, но при этом дарит впечатления.

В более лаконичных треках альянс автора музыки Леонида Федорова и поэта Дмитрия Озерского напоминает спонтанный танец, где хаос тем не менее складывается если в не совсем понятные, то очень яркие формы. Радость и тревога здесь не выражаются точными словами, но очень хорошо чувствуются. Не очень понятно, о чем, собственно, идет речь, но соблазн сдаться в плен этой музыке возникает уже в начале альбома.

«Лето не закончится, Ничего не кончится, Ничего не сбудется, Что-то позабудется», — заявляет Федоров в финале в ураганном рок-н-ролльном номере «Лето».

Можно выдвигать разные трактовки относительно настроения песни, однако думать не так-то просто, когда ноги сами идут в пляс.