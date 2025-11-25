«Рейтинги и деньги победили»: как звезды-алкоголики захватили ТВ

Шоу «Звезды под капельницей», вышедшее на телеканале «Пятница», вызвало шквал критики со стороны блогеров и зрителей. Как пишет «Царьград», второй выпуск подтвердил худшие ожидания, поскольку проект превратился в «насмешку над серьезной проблемой».

Отмечается, что вместо обещанной реабилитации зрителям предлагают наблюдать за унизительными процедурами, разборками и даже драками между участниками. Автор статьи уверен, что шоу больше смахивает на попытку вызвать дешевый скандал вместо реального диалога о проблемах зависимостей.

Этими вопросами задаются и блогеры. Например, Сурен Каграманов раскритиковал проект, поставив под сомнение целесообразность его показа в прайм-тайм. Он считает, что демонстрация «маргиналов» может сработать как пропаганда деструктивного образа жизни.

«Да, они ставят плашку "алкоголь – это болезнь". Но вы же все равно показываете не болезнь, а шоу», — заявил блогер.

Каграманов предложил альтернативы таким форматам: людей можно развлекать спортом, путешествиями или наукой. Выбор же продюсеров объясняется лишь погоней за рейтингами и деньгами.

«Складывается стойкое впечатление, что рейтинги и деньги окончательно победили все. А дальше что? Оргии? Записи вечеринок Диброва? Дно безгранично!», — заявил блогер.

Схожее мнение высказал и актер Стас Садальский, который счел проект «печальным и отвратительным» зрелищем. Он уверен, что артисты пошли «на эту позорную голгофу от нищеты и жажды славы».

Сами участники не скрывают, зачем пришли в «Звезды под капельницей» — например, актер Никита Джигурда заявил, что хотел заработать денег. По его словам, он не страдает зависимостями, а все его действия в шоу были заранее согласованы.

«Мне выплатили сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии. За участие и за определенные действия — чтобы я напился, покуролесил!», — заявил он.

Актер добавил, что мог бы заработать еще больше, если бы устроил ссору с Анастасией Волочковой, однако этот сценарий реализовали другие участники.

Сама Волочкова покинула проект после конфликта с блогером Габаром, который заявил о якобы проявленном балериной интимном интересе к другому участнику — Роме Желудю. Позднее она пояснила, что вернулась в проект лишь для досъемок после его завершения — за достойный гонорар.