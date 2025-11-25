Журналистка Ксения Собчак показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как завтракает травой и зеленым смузи ради достижения желанной фигуры.

«Отели меняются, страны тоже, а еда — никогда. Не густо, так сказать, но минус 7 кг сами себя не сделают», — высказалась телеведущая на видео.

Также в завтрак знаменитости вошли три вареных яйца и топпинг к смузи.

Накануне Собчак призналась, что расстроилась, узнав о своем возрасте. Звезда поделилась, что на протяжении всего года жила с ощущением, что 5 ноября 2025 года ей исполнится 43 года, а реальную цифру — 44 года — узнала лишь за день до праздника.

«Менеджер по SMM согласовывает со мной пост о 44-летии, шарики и все такое, и только тогда я понимаю, что мне исполняется не 43 года… Честно говоря, немного расстроилась. Но я не унываю: где-то там пластические хирурги меня ждут, но пока я еще продержусь пару лет», — отмечала телеведущая.

В ноябре 2025 года Собчак опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании, которые до этого спровоцировала местная газета El Pais. СМИ утверждали, что телеведущая подала заявление на получение ВНЖ как для себя, так и для сына Платона. В статье уточнялось, что речь может идти о долгосрочной визе кочевника для тех, кто зарабатывает удаленно.