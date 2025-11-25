22-летняя певица погибла на парковке

22-летнюю американскую певицу Delarosa застрелили на парковке. Инцидент произошел поздней ночью в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Thevoicemag.ru.

По данным правоохранителей, Мария Де Ла Роза находилась в припаркованном автомобиле в компании двух знакомых. Под прикрытием темноты к ним подкрались вооруженные автоматами преступники и с близкого расстояния открыли огонь по машине. По жертвам было выпущено несколько очередей.

Когда на место преступления прибыли медики и сотрудники полиции, Мария еще была жива. Ее в срочном порядке доставили в ближайшую больницу, но раны оказались слишком серьезными. Спутникам певицы повезло больше — они находятся в реанимации. В полиции считают, что артистка стала невольной жертвой бандитских разборок.

Де Ла Роза была восходящей звездой латиноамериканской музыкальной сцены. Девушка выпустила успешный сингл No Me Llames и проводила много времени в студии, где записывала дебютный альбом.