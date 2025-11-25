Цекало выплатил 21 миллион рублей сестре Веры Брежневой

Продюсер Александр Цекало выплатил 21 миллион рублей бывшей жене Виктории Галушке в счет долга по алиментам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в общей сложности продюсер задолжал 48,9 миллиона рублей. Оставшуюся сумму его бывшая супруга требует через суд. По изначальной договоренности Цекало должен был перечислять бывшей жене, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой (настоящая фамилия — Галушка), 1,7 миллиона в месяц.

В августе стало известно, что Галушка подала иск в Московский суд, чтобы взыскать алименты на содержание детей. Позже Цекало заявил, что «исправно оплачивает» все алименты. Продюсер добавил, что «без его ведома» был продан дом на Рублевке, который он оставил детям.

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. Сообщалось, что после тайного развода Виктория вернула себе фамилию и получила в подарок особняк. У пары двое детей — 17-летняя дочь Александра и 13-летний сын Михаил.