У популярного комика собираются изъять недвижимость в Москве

Комик Тимур Батрутдинов и московские власти готовятся к судебному разбирательству. Поводом стал иск столичного Департамента городского имущества (ДГИ), поданный в Бабушкинский районный суд. Об этом пишет РИА Новости.

Исковое заявление было подано сразу к нескольким ответчикам, в числе которых значится и Тимур Батрутдинов. Департамент требует изъять для государственных нужд объекты недвижимости, расположенные в определенных границах, а также провести судебное заседание по существу требований.

При этом в суде отказались уточнять, какие именно объекты фигурируют в деле.

"Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что подготовка дела к разбирательству пройдет 18 декабря.