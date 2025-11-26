У популярного комика собираются изъять недвижимость в Москве

У популярного российского комика собираются изъять недвижимость в Москве
Комик Тимур Батрутдинов и московские власти готовятся к судебному разбирательству. Поводом стал иск столичного Департамента городского имущества (ДГИ), поданный в Бабушкинский районный суд. Об этом пишет РИА Новости.
Исковое заявление было подано сразу к нескольким ответчикам, в числе которых значится и Тимур Батрутдинов. Департамент требует изъять для государственных нужд объекты недвижимости, расположенные в определенных границах, а также провести судебное заседание по существу требований.
При этом в суде отказались уточнять, какие именно объекты фигурируют в деле.
"Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что подготовка дела к разбирательству пройдет 18 декабря.