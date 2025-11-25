«Пора показать себя»: дочь Успенской хочет выйти из тени звездной мамы

Татьяна Плаксина призналась, что слава и величие ее матери, Любови Успенской, с детства внушали ей страх самостоятельной реализации. Интервью она дала Telegram-каналу «Звездач».

Плаксина заявила, что очень любит свою маму, однако настало время «показать себя не как дочь Любови Успенской, а как личность, которая творит». Как заявила художница, раньше, из-за влияния такой выдающейся и знаменитой мамы она всегда думала, что не сможет спеть лучше.

Татьяна призналась, что всегда слушала великих певиц разных эпох и культур и думала: «Я никогда так не спою!». Она сравнивала себя с ними, но понимала, что это неправильно. Боялась, что окажется хуже, и поэтому не пела, сообщила Плаксина.

Она планирует развивать свои таланты в различных направлениях. Помимо музыкальной карьеры и занятий искусством, художница также хочет попробовать себя в актерском мастерстве и режиссуре. Ее мечта — снять собственный фильм.

Ранее СМИ сообщили, что Любовь Успенская завершила свой бизнес в России. Как стало известно, певица закрыла свое индивидуальное предпринимательство, которое она зарегистрировала, еще будучи гражданкой Соединенных Штатов Америки.