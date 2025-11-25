«Это же цирк»: Розенбаум о звездах отечественной эстрады

Певец Александр Розенбаум раскритиковал знаменитостей с отечественной эстрады. Как сообщает Starhit, в эфире передачи «Однажды…» на НТВ он призвал их относиться к славе и известности проще.

Розенбаум напомнил, что очень дружил с музыкантом Вахтангом Кикабидзе. Однажды они обсудили ситуацию в российском шоу-бизнесе.

«Он первым мне сказал: "Саша, у нас в стране вообще нет звезд, у нас они звездуны и звездуньи". И это так. Поэтому я советую нашим молодым актерам быть просто рабочим человеком. Только один специалист стоит у фрезерного станка, а второй — на сцене, с уважением к потребителю», — сказал Розенбаум.

Ранее певец заявлял, что нередко встречает артистов, которые страдают от звездной болезни. Сам артист осуждает тех, кто начинает ставить себя выше других и потребительски относиться к зрителю.

«Это же цирк! И в этом цирке мы живем! Я в нем не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга. Никогда не беру фонограмму. Стараюсь быть с людьми вместе, не "над"», — говорил Розенбаум.

74-летний музыкант уверен, что в творчестве нельзя останавливаться и сидеть сложа руки. Розенбаум считает, что секрет успеха кроется в ежедневном и кропотливом труде.