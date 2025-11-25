Дочь Киркорова закатила истерику из-за поступка отца

Дочь певца Филиппа Киркоров обиделась на него из-за подарка журналистке Ксении Собчак. Об этом рассказали в окружении артиста. Со слов источника, Алла-Виктория несколько дней не разговаривала с отцом. Подробности сообщает Telegram-канал «Свита короля».

© Софья Сандурская/ТАСС

Филипп Киркоров делился, что его наследница начала любить брендовые вещи. У девочки даже собирается уже целая коллекция дорогих сумок. Дарит ей их в основном отец. Вот только клатч, который Алла-Виктория давно хотела, певец купил не ей, а своей подруге Ксении Собчак на день рождения. Это сильно расстроило школьницу.

«Алла-Виктория сперва кричала, что папа ее не любит, потом плакала. Филипп пробовал успокаивать, говорил, что у нее прекрасные вещи, что в ее возрасте еще рано носить то, что носят взрослые тети, но это ее лишь разозлило», - рассказали в окружении артиста.

Сообщается, что девочка простила отца только после того, как он пообещал ей шикарный подарок на Новый год.

