Лазарева* пожаловалась, что ей тяжело жить без прежней роскоши в эмиграции

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скучает по роскоши за границей. В России знаменитость обладала всем, тогда как эмиграция полностью изменила ее жизнь, и не в лучшую сторону.

Лазарева* призналась, что ностальгирует по беззаботному времени. До переезда за границу у телеведущей был дом, деньги, водители, перелеты. Артистка осталась не без всего, но о прежних масштабах ей приходится лишь мечтать. Фрагмент откровения звезды телевидения опубликовал Telegram-канал Хуже и не скажешь.

«У меня большая ностальгия по мне беззаботной, у которой прекрасный дом, полная чаша, няньки, водители, деньги, перелеты, путешествия и любимая работа. Сейчас у меня ничего этого нет», — призналась телеведущая.

Помимо ностальгии по прежней жизни, Лазаревой* приходится терпеть оскорбления в Сети. Пользователи желают смерти артистке, которая критикует Россию.

