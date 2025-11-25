Расследование убийства бабушки Прохора Шаляпина продолжается: подробности СК

Следственный комитет России сообщил о продолжающемся расследовании трагических событий, связанных с убийством бабушки Прохора Шаляпина. Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования и поручил следователям из Волгограда подготовить детальный отчёт о текущем состоянии дела.

© Super.ru

60-летняя бабушка Шаляпина была убита в 1996 году. Несмотря на прошедшие годы, личность преступника до сих пор не установлена. В рамках этого же дела фигурант, обвиняемый в убийстве тёти артиста, избежал ответственности в связи с истечением срока давности.

Следственные органы продолжают работу по раскрытию этого преступления, надеясь пролить свет на обстоятельства трагических событий, которые произошли более 25 лет назад.

Ранее Прохор Шаляпин высказался об освобождении убийцы своей тети. Напомним, что на момент трагических событий артисту было всего 12 лет.