Боярская призналась, что мечтает об отдыхе на природе с мужем

39-летняя Елизавета Боярская совершила редкий выход в свет с супругом Максимом Матвеевым. Появление яркой пары произвело фурор среди пользователей Сети. И было из-за чего.

© WomanHit.ru

Актриса, которая выбрала для премьеры сериала «Тоннель» со своим участием довольно дерзкий образ, выглядела невероятно притягательно. Кожаная куртка, темно-серые узкие брюки и блуза с декольте были дополнены безупречным макияжем с красной помадой и выразительными серьгами.

Матвеев же выбрал широкие брюки, кардиган и массивные туфли с круглыми носами. «Шикарная пара», «Ах, какая женщина», «Красотка», «Роскошные оба», — пишут поклонники. Боярская успела поделиться и некоторыми планами на ближайшее будущее, а именно — на празднование Нового года.

«5 декабря день рождения у нашего младшего сына Григория, потом у меня, потом у папы, потом новый год. У нас декабрь самый насыщенный месяц в плане праздников. Честно скажу, я совершенно не материальный человек. Для меня вещи, которые можно надеть и подержать в руках, не очень интересны. Я бы хотела какое- нибудь интересное путешествие вместе с Максимом. На Алтай или на Камчатку, на Байкал. Я очень люблю путешествовать, люблю дикий отдых. Вообще люблю те редкие минуты, когда мы оказываемся в очень далеком и очень красивом месте, связанном с природой, вдвоем. Для меня это всегда огромное наслаждение и редкость», — откровенничала Елизавета.

Она призналась, что в силу постоянной занятости провести время с мужем удается нечасто. Но совсем скоро настанет момент, когда все семейство соберется вместе. Актриса заявила, что новый год уже который год проводит в родительском доме и не мыслит иных локаций для встречи главного праздника.