Лиза Боярская считает, что у актёра нет права болеть

Лиза Боярская считает, что у артиста нет права болеть. Таким мнением актриса поделилась с журналистами на премьере фильма «Тоннель». Звезда «Анны Карениной» призналась, что актёр может не выйти на сцену или в кадр только в исключительных случаях, когда «по-другому вообще никак».

По её словам, каждому артисту важно не разочаровать зрителя, который приходит в кино или театр.

«Я думаю, что его [зрителя] не особо тревожит то, как себя чувствует артист. Он пришёл получить удовольствие и наполниться каким-то смыслом. Для нас это тоже очень важно — не обмануть его ожидания», — высказалась Боярская.

Она также сдержанно высказалась о самочувствии отца, Михаила Боярского. Елизавета дала понять, что с актёром всё в порядке, и он продолжает играть в театре.

Ранее Елизавета Боярская объяснила, почему не проводит отпуск наедине с Максимом Матвеевым. По её словам, всё дело в плотных рабочих графиках, а также заботе о детях.