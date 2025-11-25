У рэпера Птахи арестовали московскую квартиру из-за многолетней задолженности по коммунальным услугам. Об этом сообщает Shot. По данным СМИ, бывший участник группы «Centr» не платит коммуналку восемь лет и накопил долг почти четыреста тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

44-летний Давид Нуриев в 2013 году взял ипотеку на 75-метровую трехкомнатную квартиру в Басманном переулке. Сейчас жилье оценивают примерно в 35 миллионов рублей. Суд ограничил его право совершать любые действия с недвижимостью, кроме оплаты коммунальных услуг.

С октября 2017 года музыкант перестал платить за ЖКХ и накопил задолженность перед управляющей компанией Красносельского района. После нескольких обращений в суд приставы арестовали квартиру. Пока Нуриев не погасит долг, он не сможет продавать, дарить или сдавать жилье.

Кроме коммунальной задолженности, у него есть штрафы за нарушение ПДД. С мая 2024 года музыкант не оплачивает постановления. У него 179 неоплаченных штрафов на сумму 440 тысяч рублей, передает Telegram-канал.

Ранее к журналистке Ксении Собчак поступил четвертый иск от Фонда капитального ремонта. Организация пытается взыскать со звезды долг по услугам ЖКХ. Источник «Вечерней Москвы» также рассказал, что журналистка задолжала более 17 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт трех помещений. В мировой судебный участок № 205 района Крылатское поданы иски о взыскании задолженности.