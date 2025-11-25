Валдис Пельш рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой

Валдис Пельш рассказал о конфликте с Аллой Пугачёвой из-за шоу «Розыгрыш», ведущим которого он на тот момент был. В свежем интервью Лауре Джугелии артист вспомнил, что программа, в которой разыгрывали знаменитостей, стоила ему дружбы со многими из них — Примадонна не стала исключением, хотя её Пельш даже не пытался обмануть.

«Я позвонил Алле Борисовне, так как нужна была от нее небольшая услуга, скажем так. Знакомый коллекционер очень хотел её сфотографировать для своего каталога. И я позвонил, говорю: "Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер"», — вспомнил ведущий, заметив, что певица неожиданно начала придумывать разные отговорки. Валдису эту не понравилось.

Ведущий разозлился, так как не понял, почему Пугачёва просто не смогла отказать ему. Однако позднее выяснилось, что артистка попросту была напугана: она боялась стать жертвой розыгрыша.