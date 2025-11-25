Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

Певица Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до 2036 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Как указано в документах, действие исключительного права на товарный знак "Ирина Аллегрова" истекало 2 марта 2026 года, однако артистка обратилась в Роспатент для продления срока владения.

Ведомство удовлетворило заявление исполнительницы, в связи с чем Аллегрова будет владеть товарным знаком до марта 2036 года.

Ранее Владимир Путин присвоил Аллегровой орден "За заслуги в культуре и искусстве". В подписанном президентом указе говорилось, что награда вручена за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.