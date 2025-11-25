Назван ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина

Материальный ущерб по уголовному делу против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, составил около 500 миллионов рублей, рассказали в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

«Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — назвали сумму источники.

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск

Московские следователи главного управления МВД России предъявили обвинение Разину заочно. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Уголовное дело в отношении Разина завели в 2021 году из-за присвоения денег, которые должны были стать лицензионными Кузнецову за исполнение его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Разину может грозить до 10 лет лишения свободы.