Дочь Славы раскрыла, куда потратила два миллиона выигрыша в шоу

Актриса и певица Саша Морозова появилась на вручении премии лучшим мамам в театральном центре на Плющихе. Не так давно дочь певицы Славы выиграла в реалити-шоу "Выживалити" чуть больше двух миллионов рублей.

После этого подписчики завалили её вопросами, куда Саша потратила эти деньги. Впервые Морозова рассказала об этом "МК". Как оказалось, Саша решила себя апгрейдить: она пришла с обновлённой улыбкой.

"Я потратила на эйлайнеры (капы для коррекции зубов), я о них давно мечтала. У меня раньше были брекеты, но теперь я в эйлайнерах. Я такой человек, что вижу в себе даже самый незначительный изьян. Решила подкорректировать улыбку. Буду носить их год по схеме: каждую неделю новая пара", - рассказала Саша.

Также она призналась, что, возможно, сделает себе новую грудь, но "после рождения ребёнка".