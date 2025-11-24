Лиза Арзамасова произвела фурор после расставания с Авербухом

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

© ТВ Центр

После замужества Арзамасова больше времени уделяет семье, но и о карьере не забывает. Лиза снимается в кино и выходит на театральную сцену, а на днях артистка представила спектакль "Ночь её откровений" в Самаре.

На гастроли Арзамасова отправилась без мужа и детей. Пока Илья Авербух присматривал за Левой и Лией, Лиза блистала на сцене. Партнером Арзамасовой стал Игорь Лифанов. Авантюрная комедия пришлась по душе зрителю, а Лиза произвела настоящий фурор.

Перед спектаклем артистка разметила на своей странице в соцсети фото из гримерки. На снимке Лиза предстала в сценическом образе, с пышными кудрями на голове. Народ кадр оценил, многие в комментариях благодарили Арзамасову за постановку, отмечая ее невероятный талант и красоту.

"Удачи, Лизочка! Какая красота!"; "Спасибо за потрясающую игру!"; "Красивая! Счастья и здоровья, Лизонька!"; "Прическа и макияж — огонь! Как всегда красивая и нежная девушка"; "Спасибо за спектакль, и смех и слезы, вы прекрасны", — пишут поклонники актрисы.

Напомним, что в мае семья Арзамасовой и Авербуха попал в грандиозный скандал после того, как Илья дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой фигурист среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой. На тот момент ему было 37 лет, а ей — 15.

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком.

"15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Многие неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. В итоге Авербуху пришлось оправдываться, а жена публично за него вступилась.