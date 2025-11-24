Актер Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

Актер Сергей Безруков подал в Хамовнический районный суд Москвы иск с требованием запретить продажу масок с его лицом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В исковом документе ответчиком указана ИП Соболевская К.О. В документе сказано, что предприниматель продает на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски, на которых изображено лицо актера.Отмечается, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение.

Безруков хочет, чтобы суд запретил Соболевской торговать масками с его лицом, а также взыскал с бизнесвумен компенсацию морального вреда.

Редакция «Газеты.Ru» нашла в продаже на маркетплейсах маски с лицами других знаменитостей, в том числе Валерия Меладзе, Тимати (Тимур Юнусов), Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Николая Баскова, Леонида Агутина и других. Никто из них не подавал аналогичные иски в суд.

