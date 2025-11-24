Беременная Лерчек рассказала о свадьбе с аргентинцем

Беременная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) после суда высказалась о свадьбе с тренером по танцам — аргентинцем Луисом Сквиччиарини. Об этом пишет Super.

По словам Лерчек, в отношениях с 37-летним танцором она состоит уже около года. Пара хочет пожениться, но пока подать заявление о заключении брака в ЗАГС не может.

«Мы уже год с Луисом вместе и беременность эту планировали, были очень счастливы и рады. Ребеночек, данный нам Богом, я считаю, потому что дети приходят в самый нужный момент, и сейчас, когда я могу сосредоточиться на беременности», — говорит она.

Подача заявлений в ЗАГС, объяснила знаменитость, производится только лично, а она находится под домашним арестом.

Блогерша добавила, что Луис всегда находится рядом, поддерживает ее, ее мать и детей морально и материально. Сейчас пара живет в арендованном доме, за который по разрешению хозяйки не платит. Какого пола будущий ребенок, пара пока не знает.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала с отцом своего ребенка. Тогда же ей продлили арест на полгода.