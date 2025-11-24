Пельш рассказал об обернувшемся скандалом розыгрыше Дроздова

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что выпуск программы «Розыгрыш», героем которой стал зоолог и телеведущий Николай Дроздов, обернулся скандалом. В интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube, шоумен рассказал, что столкнулся с волной критики.

«Самый негативный по отзывам был розыгрыш Николая Николаевича Дроздова. (...) Выяснилось, что разыгрывать дядю Колю нельзя. Зритель нас назвал тварями кончеными и [потребовал], чтобы больше такого никогда не было», — вспомнил Пельш, говоря о шоу «Розыгрыш».

По словам ведущего, Дроздов «настолько обаятельный и милый человек, что разыгрывать его нельзя».

Ранее Пельш сравнил юмор в США и России. Он отметил, что в американском юморе, в отличие от российского, запретной считается только одна тема.

Выпуск «Розыгрыша» с Дроздовым вышел в эфир Первого канала в 2007 году. По сценарию дочь телеведущего Надежда остановила машину у подъезда и вышла, оставив его одного. В это время за автомобилем образовалась очередь из скорой помощи, пожарных и даже машины с молодоженами. Дроздов сильно переживал и пытался им помочь, но отогнать транспорт он не мог, потому что не умел водить. Позднее ему сообщили, что произошедшее было розыгрышем.

«Розыгрыш» — развлекательное юмористическое шоу, в эфире которого жертвами розыгрышей становились известные люди. Передача выходила на Первом канале с 2003 по 2012 год, ведущими проекта были Валдис Пельш и Татьяна Арно.