Адвокат беременной Лерчек раскрыл ее перспективы

Беременность блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) может помочь ей избежать реального срока и стать основанием для смягчения приговора. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Андрея Князева.

Защитник объяснил, что женщина может получить отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет, и если этот срок она выдерживает без нарушений, то она не попадет в тюрьму. Кроме того, по его словам, женщины, на иждивении которых находятся малолетние дети, редко получают реальный срок в колонии. Князев предположил, что беременность блогерши может стать основанием для назначения ей запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Москве Гагаринский суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным — беременной Валерии (известной как Лерчек) и ее бывшему мужу Артему.