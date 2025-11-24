Брижит Бардо снова оказалась в больнице

Актрису Брижит Бардо вновь госпитализировали в Тулоне. Об этом сообщает Var-Martin со ссылкой на источники.

© соцсети

По данным издания, 91-летняя актриса попала в больницу Сен-Жан около десяти дней назад.

Напомним, что о госпитализации Бардо также сообщалось в октябре. Тогда она тоже находилась в Сен-Жан на протяжении трех недель. Указывалось, что в больнице актриса перенесла «операцию в связи с тяжелым заболеванием». О каком именно заболевании идет речь не уточнялось.