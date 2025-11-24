Продюсера «Ласкового мая» Разина заочно обвинили в мошенничестве

Против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина заочно возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью певца Юрия Шатунова.

Она отметила, что обратилась к следствию по другому вопросу, но получила ответ, что Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого.

«Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен», — добавила Мухтарова-Казарновская.

По ее словам, в материалах дела говорится, что Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым с целью получения денег в качестве правообладателя музыкальных произведений. Продюсеру грозит до десяти лет тюрьмы.

Адвокат добавила, что в качестве потерпевшей по делу признана вдова поэта.