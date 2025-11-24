Лоза отреагировал на предложение запретить в России песни Меладзе

Если Меладзе направляют средства Украине, то, возможно, сейчас действительно стоит заблокировать идущие им из России доходы – точно также, как ранее за рубежом заблокировали российские счета. Мы вправе пойти на такой шаг. Но запрещать песни Меладзе – это неправильно. Причем здесь песни? К примеру, Андрей Макаревич [внесен Минюстом РФ в список иноагентов] уехал из России, но разве его песня «За тех, кто в море» каким-то образом работает на врагов? … Так что и песни Меладзе запрещать ни к чему, а у них много хороших песен. И пускай они зарабатывают за рубежном – это их личное дело. Нам-то что от этого? Мы это уже проходили. Можно вспомнить и то, как в 30-х годах из советских фильмов вырезали сцены с участием людей, попавших в немилость. Но причем здесь сами фильмы? Сами по себе они же были хороши. Поэтому если человек создал контент, который нравится нашим людям, то зачем нам себя ограничивать? А вот деньги – это другое дело. Поэтому все эту конструкцию нужно разделить на две части – деньги отдельно, песни отдельно. Пусть песни Меладзе звучат, а деньги остаются здесь.

Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник