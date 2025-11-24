Экс-супругу Баскова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом предпринимателя Светлану Шпигель, бывшую жену популярного певца Николая Баскова, и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, начальную процедуру банкротства Шпигель – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте по заявлению конкурсного управляющего обанкротившейся фармацевтической корпорации АО «Биотэк».

Суд включил тогда долг Светланы Шпигель перед компанией в размере около 67 млн рублей в реестр требований ее кредиторов. С тех пор новых требований к ней кредиторы не предъявили, отметили журналисты.

В августе финансовый управляющий Шпигель Анатолий Пичейкин направил в суд ходатайство о признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества.

Напомним, что Светлана Шпигель и Николай Басков сыграли свадьбу в 2001 году. Их познакомил отец женщины, продюсер и олигарх Борис Шпигель, который на тот момент занимался продвижением артиста. У пары родился сын Бронислав. В мае 2008 года знаменитости развелись.