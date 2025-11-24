Энрике Иглесиас сделал заявление о расставании с беременной Анной Курниковой

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе больше 20 лет. Но в последние годы все чаще появляются слухи о возможном разводе звезд.

Начинался роман со скандала. Россиянку позвали сняться в клипе испанца на песню Escape. По сценарию певец должен был поцеловать теннисистку, но в самый ответственный момент артист вдруг закатил истерику, мол, у Анны прыщик на лице, не буду к ней прикасаться. Бурное выяснения отношений привело к роману.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

В конце 2017 года звездная чета поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сына и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А осенью 2025 года стало известно, что Курникова беременна четвертым. Пол малыша супруги держат в секрете, как и предварительную дату родов.

В прежние годы Курникова сопровождала любимого во время концертных туров, но с появлением детей мотаться по свету Анна больше не может. Тем более сейчас, во время беременности. Стало известно, что в мае пару ждет очередное расставание. Энрике отправится в Польшу на несколько дней, чтобы выступить там, а его благоверная останется дома в США. О грядущем расставании сообщил сам Иглесиас, записав видео и разместив его в соцсети.

"Польша!!! 9 мая 2026. Билеты в предпродаже уже доступны!" — анонсировал выступление Энрике.

Вероятно, в Европу певец улетит сразу после рождения четверного наследника. По неподтвержденным данным, Анна сейчас на пятом месяце беременности.