Стало известно, куда ушли работать бывшие танцоры Булановой

Танцоры Максим и Алена Алалыкины, которые состояли в подтанцовке эстрадной певицы Татьяны Булановой, ушли работать в группу «Марсель». Артистов заметили на концерте в Санкт-Петербурге, который прошел 23 ноября. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Mash.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, в своем последнем выступлении Алалыкины использовали те же движения, благодаря которым прославились в Сети.

— В коллективе «Марсель» сказали — работают с подтанцовкой по дружбе, в планах — гастроли. Зрителям зашло — они в восторге, поэтому менеджеры группы считают, что сорвали джекпот, — говорится в публикации.

При этом Дмитрий Берегуля, который также состоял в составе подтанцовки Булановой, продолжил работать с исполнительницей после перерыва из-за полученной травмы, передает Telegram-канал.

20 ноября Татьяна Буланова на своем концерте представила новую подтанцовку — девушки, как и сама артистка, были одеты в золотой блестящий наряд.

18 ноября представитель Алалыкиных Артур Базинянрассказал, что уход супругов был связан с конфликтом с новым директором артистки Сергеем, во время которого к Алене якобы применяли физическую силу.