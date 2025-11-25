Валерия Гай Германика раскрыла причину развода с мужем

Режиссёр Валерия Гай Германика в недавнем интервью Светланы Бондарчук откровенно рассказала о причинах расставания с супругом Денисом Молчановым. Как призналась Валерия, одной из главных причин разрыва стало то, что пара не смогла воплотить в жизнь свои представления о православной семье.

«Мы развелись, в том числе потому что мы очень плохие православные. Мы договорились строить православную семью, как я её представляю себе, это самая идеальная форма правления, когда тебе муж и друг, и брат, и любовник», — поделилась режиссёр своими мыслями.

В ходе разговора Гай Германика также обратилась к мужчинам, желающим создать подобный союз, подчеркнув важность бережного отношения к супруге. По её мнению, муж должен относиться к телу жены с такой же заботой, как к собственному.

