Актриса Яна Поплавская отреагировала на новость, что в одной из школ Нижневартовска звонки заменяют на песни артиста SHAMAN. В беседе с сайтом «Страсти» она отметила, что таким образом учителя не воспитывают патриотизм, а прививают ненависть к композициям исполнителя хита «Я русский».

По мнению Поплавской, нельзя заставлять детей слушать одно и то же изо дня в день. Она считает, что довольно быстро песни, даже если они хорошие, станут раздражать школьников.

«У нас даже гимн Российской Федерации на государственных радиостанциях звучит всего два раза в сутки: в полночь и в шесть утра. Заставить кого-то слушать одно и то же ежедневно с утра до вечера — это иезуитство. Любую, даже самую хорошую песню, человек возненавидит, прослушав сто раз. Какая у вас самая нелюбимая песня? Та — что стоит на звонок будильника на телефоне. Если школьные учителя хотят, чтобы дети возненавидели SHAMAN — они этой цели точно добьются. Скажет ли им Ярослав Дронов за это спасибо?» — поделилась Яна.

К слову, как писали в соцсетях, звонки заменили на песни SHAMAN после открытого голосования. Уточнялось, что учащиеся сами захотели слушать каждый день этого исполнителя.

