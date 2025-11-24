Умер музыкант группы ABBA

В возрасте 85 лет скончался музыкант группы ABBA Ян Клинг. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса.

© соцсети

Причины смерти не приводятся.

В Aftonbladet отметили, что Клинг часто сотрудничал с ABBA, именно его игру на саксофоне и флейте можно услышать в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Кроме того он сыграл на флейте вступление в песне Fernando.

«Он оставался в тени, но участвовал во многом», — сказал его сын.

Помимо ABBA Клинг также играл с Бьерном Скифсом, Джерри Уильямсом, Тедом Гердестадо, Моникой Сеттерлунд и другими.