В России призвали запретить песни Меладзе

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил запретить песни Валерия и Константина Меладзе в РФ. Его слова приводит Life.

Иванов отметил, что композитор Константин Меладзе демонстративно покинул Россию, однако сохранил доход в стране. Его брат, исполнитель Валерий Меладзе, гастролирует за рубежом и сотрудничает с организациями, финансирующими Вооруженные силы Украины, добавил депутат.

«Нельзя закрывать глаза на то, что музыканты пользуются популярностью в России и одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских солдат», — подчеркнул Иванов.

Общественник призвал заблокировать все средства, поступающие братьям Меладзе из РФ, и направить эти деньги на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Он также призвал запретить исполнение песен Меладзе в России.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе продолжает копить деньги на вкладах в России. По данным Shot, с начала СВО продюсер получил более миллиона рублей в виде процентов по банковским вкладам.