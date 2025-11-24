Стас Михайлов рассказал о фан-клубе, который ездит за ним на концерты уже 20 лет

Певец Стас Михайлов в беседе с представителями прессы рассказал, на что ради него готовы его поклонники. Слова артиста приводит Teleprogramma.org.

© Московский Комсомолец

У артиста поинтересовались, бывало ли такое, что фанаты делали татуировки с его изображением или строчками из его песен.

«Чего только не было!», — отметил Михайлов.

При это он уточнил, что если человек делает татуировки, то это, наверное, слишком.

Также у певца спросили, совершали ли ради него поклонники какие-то необычные поступки. Артист поделился, что у него есть один фан-клуб, который ездит с ним на концерты на протяжении 20 лет, несмотря на то, что он говорит, чтобы его участницы занялись своей личной жизнью.