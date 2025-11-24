Агаларов задолжал налоговой

Компания предпринимателя Эмина Агаларова накопила долг перед налоговой инспекцией в размере 1,4 миллиона рублей, сообщает «Звездач».

Бизнесмену принадлежит 22,5% доли в ООО «Калисто ТД», а еще 22,5% владеет АО «Крокус». Эта компания занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, но ее прибыль ушла в минус на 6,6 миллиона рублей. Подчеркивается, что пока счета компании не заблокированы.

Ранее сообщалось, что ООО, в котором продюсер Максим Фадеев и Эмин Агаларов владеют равными долями, задолжало компании «Алеф Трейд» кофемашины на сумму 1,1 млн рублей.

В августе «Алеф Трейд» обратилась в суд с иском к ООО «Музыкальное кафе», требуя возврата 75,5 тыс. рублей за оборудование. Кроме того, были начислены пени за просрочку возврата в размере 32,5 тыс. рублей. Дополнительно компания потребовала 960 тыс. рублей за неисполнение обязательств и 57 тыс. рублей госпошлины. Таким образом, общая сумма иска составила 1,1 млн рублей, говорится в публикации.