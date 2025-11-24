В сети удивились внешности 43-летней Бритни Спирс на новых фото папарацци

Американская певица Бритни Спирс попала в объективы папарацци в Калифорнии и удивила фанатов внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

43-летнюю поп-исполнительницу запечатлели выходящей из бара Stonehaus. В одной руке она держала бокал с шампанским. При этом знаменитость была одета в темно-синие джинсы скинни с низкой посадкой, белую укороченную блузу с рюшами и серый клетчатый пиджак. Также на ней были солнцезащитные очки.

Читатели портала заметили отличия во внешности артистки на фото папарацци и снимках в соцсетях.

«Она выглядит немного по-другому без фильтров и нейросетей, не правда ли?», «Я бы ее не узнала, если бы она не держала бокал в руке», «Чтобы носить короткие топы, нужно иметь подтянутую фигуру и плоский живот», «Прямо перед нами разваливается на части явно нездоровый человек», «Ее лицо и тело опухли от алкоголя», — рассуждали они в комментариях под материалом.

В июне прошлого года Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом.