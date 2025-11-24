Опасный враг российских звезд: сгубил Попова, Талызину и Митту

Целый ряд знаменитостей ушли из жизни из-за рака в 2025 году. Актеры, режиссеры и телеведущие ведут борьбу с коварной болезнью, которая, к сожалению, порой оказывается сильнее. «Царьград» напомнил, кого из российских звезд сгубил этот опасный враг.

Актер Роман Попов больше всего запомнился зрителям по роли «Полицейского с Рублевки». Он был одним из тех людей, которые своим присутствием превращают съемочную площадку в пространство, где звучит смех и рождаются лучшие эпизоды комедии.

В 2018 году у Попова произошел эпилептический приступ, после которого врачи провели МРТ. Исследование выявило астроцитому: опухоль мозга в третьей стадии. Она давила на ткани во время сна, вызывая судороги.

В 2020 году Попов перенес операцию в Германии, однако летом 2025 года рак вернулся, причем в тяжелой форме. Артист почти потерял зрение, перестал чувствовать левую сторону тела, стал хуже слышать. Однако даже тогда он записывал видеообращения к поклонникам и успокаивал их: «Все будет хорошо».

Опухоль оказалась неоперабельной. 11 октября Роману стало хуже, а 28 октября его сердце остановилось. Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Через некоторое время произошла еще одна утрата — 18 ноября в возрасте 45 лет умер актер Вячеслав Поляков. За свою карьеру он успел запомниться ролями в сериалах «Лихие» и «Диверсант». По предварительной информации, причиной смерти тоже стало онкологическое заболевание.

Кроме работы в кино артист занимался преподаванием сценического движение, а в последнее время и общественной деятельностью. Поляков собирал гуманитарную помощь для российских военнослужащих.

Актер Юрий Николаев был символом старой школы кино, а его голос знали даже те, кто не смотрел телевизор. Артист долгие годы боролся с раком: в начале века у него выявили рак кишечника. Болезнь то отступала, то возвращалась. Несмотря на свою борьбу, всегда оставался в профессии: вел передачи, участвовал в трансляциях.

В 2024 году ему внезапно стало плохо: у знаменитости упало давление, он рухнул в обморок. Николаев отказался от госпитализации, но уже на следующий день снова потерял сознание и уже попал в больницу. Для телеведущего наступил последний этап борьбы, а 4 ноября 2025 года его не стало.

Режиссер Юрий Мороз запомнился зрителям особым вниманием к человеческим историям: именно он снял «Каменскую» и «Содержанок». Даже самые близкие долгое время не знали о болезни кинодеятеля, ведь он ставил профессию на первое место, не жаловался и не рассказывал о своем состоянии.

С 2023 года Мороз боролся с раком поджелудочной железы. Болезнь быстро прогрессировала: режиссер посещал клиники и проходил терапию, но параллельно продолжал работать.

В конце июня 2025 года Мороз получил паллиативный статус: тогда он почти перестал вставать с постели и оказался в инвалидной коляске. Болезнь победила и 14 июля его не стало.

Валентина Талызина была актрисой редкой искренности, а найти человека, который не видел бы «Иронию судьбы», действительно сложно. Именно ее голос в этом фильме стал частью новогодней атмосферы целых поколений.

Свой 90-летний юбилей, который прошел 22 января 2025 года, она встретила на сцене. Коллеги и поклонники аплодировали стоя, понимая, насколько важно для нее оставаться в профессии. Летом того же года, 21 июня 2025 года, ее не стало. Причиной смерти стал рак.

Советский и российский кинорежиссер Александр Митта является автором таких картин, как «Друг мой, Колька», «Граница. Таежный роман» и «Экипаж». Коллеги запомнили его как человека, влюбленного в свою профессию.

Митта долгое время боролся с онкологическим заболеванием. СМИ сообщали, что в конце июня его госпитализировали в Московский центр паллиативной помощи. Родные подтверждали, что из-за рака почки режиссер давно чувствовал себя плохо и принимал сильнодействующие обезболивающие. 14 июля его не стало.