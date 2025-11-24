Беременная Лерчек сверкнула большим животом в обтягивающем наряде в суде

Беременная Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы. Она подтвердила журналистам, что будущий отец ее четвертого ребенка — тренер по танцам 37-летний Луис Сквиччиарини.

Репортеры немедленно обступили прибывшую Валерию, которая вышла из автомобиля в туфлях на высоком каблуке и в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло округлившийся живот. Интересно, что именно новый избранник накинул на плечи Лерчек пальто. Изображение блогера оказалось в распоряжении Super.

Примечательно, что в суд должен прибыть и бывший муж Валерии Артем Чекалин.

"С супругом я не общаюсь, чему очень рада. От сегодняшнего суда я жду справедливости", - хлестко заявила Валерия журналистам.

А еще SHOT выяснил, что Лерчек с трудом добралась до здания суда: ее укачало в автомобиле и сильно затошнило.

Напомним, в браке с Артемом Чекалиным у Валерии трое детей — девятилетние двойняшки Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев.

Чекалины развелись и разъехались полтора года назад — Артем и Валерия сидели под домашним арестом порознь. Им предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью своих курсов и прочих онлайн-активностей. По части 3 статьи 193.1 УК предусмотрено наказание до пяти лет колонии.

По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов Валерия и Артем Чекалины заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банка в Дубае. В документах же были указаны ложные сведения о целях и основаниях переводов.